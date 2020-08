Südkorea meldet 280 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge weniger als 300 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Montag 280 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Covid-19-Fälle im Land liege damit bei 17.945.Die Zahl der täglichen Neuinfektionen lag damit zwar erneut unter der 300er-Marke, kletterte jedoch leicht von 266 am Vortag. Auch wird sich der Trend der Ausbreitung offenbar zunächst nicht abschwächen, da weiter ein starkes Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit der Sarang Jeil Kirche in Seoul und der Massenkundgebung am Unabhängigkeitstag beobachtet wird.Bei 16 Neuinfektionen handelt es sich um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle, während 264 Fälle auf lokale Ansteckungen zurückzuführen sind.212 lokale Infektionen wurden in der Hauptstadtregion gemeldet, davon 134 Fälle in Seoul, 63 in der Provinz Gyeonggi und 15 in Incheon.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte um einen auf 310.