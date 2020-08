BTS schaffen mit „Dynamite“ ihren höchsten Einstieg in Billboard Radiocharts

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat mit dem neuen Lied „Dynamite“ ihr bisher bestes Debüt in einer Billboard-Hitliste für Radio Airplay erzielt.„Billboard“ teilte am Montag (Ortszeit) mit, dass „Dynamite“ in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung am 21. August 2.301 Mal in US-amerikanischen Radiosendungen gespielt worden sei.Damit sei der Song auf Platz 30 in die Pop Songs Radio Airplay Charts eingestiegen, was das erfolgreichste Debüt für BTS in der Hitliste darstellt.Billboard bewertete, dass „Dynamite“ von BTS explodiere. Die Zeitschrift „Forbes“ schrieb, „Dynamite“ sei erst seit wenigen Tagen erhältlich, sei aber bereits zu einem großen Hit bei Pop-Radiosendern in den USA geworden.„Dynamite“ ist das erste Lied von BTS, das vollständig auf Englisch gesungen wurde.