Größerer Beschäftigungsschock wegen Covid-19 in Städten als auf dem Land

Photo : YONHAP News

Laut einer Untersuchung sind städtische Gebiete härter von einem Beschäftigungsschock in Folge von Covid-19 betroffen als ländliche Gebiete.Das ergaben die Ergebnisse der Untersuchung zur Beschäftigungslage in den jeweiligen Regionen im ersten Halbjahr, die das Statistikamt am Dienstag veröffentlichte.Demnach betrug die Beschäftigungsquote in den Städten in den neun Provinzen des Landes (mit Ausnahme der provinzfreien Städte) im April 58,3 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Demgegenüber sank die Quote in den Landkreisen um 0,9 Prozentpunkte auf 65,9 Prozent.Ein zuständiger Abteilungsleiter sagte, dass der Anteil der verarbeitenden Industrie und der Dienstleistungsindustrie in städtischen Gebieten hoch sei, während in den Landkreisen die Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei einen großen Anteil ausmachten. Angesichts des hohen Anteils der auf Kontakte basierenden Dienstleistungsbranche hätten städtische Gebiete einen stärkeren Rückgang der Erwerbstätigenzahl infolge von Covid-19 erlitten.Die Zahl der Erwerbstätigen in den Städten schrumpfte um 276.000 im Vorjahresvergleich auf 12,66 Millionen. Die entsprechende Zahl in den Landkreisen ging nur um 45.000 auf 2,03 Millionen zurück.