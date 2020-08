Ministerium will für Wiederaufnahme von Denuklearisierungsgesprächen strategischen Dialog mit USA fortsezten

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium will die strategische Koordinierung mit den USA fortsetzen, um sich auf die Wiederaufnahme der festgefahrenen Verhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang über die Denuklearisierung vorzubereiten.Das schrieb das Ministerium in einem Bericht an den parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung am Dienstag. Das Ressort wolle aktive diplomatische Bemühungen verstärken, um wieder Schwung in den Dialog zwischen Süd- und Nordkorea sowie den USA zu bringen.Das Ministerium will hierfür kontinuierlich umfassende Konsultationen mit den USA über die Denuklearisierung, die innerkoreanischen Beziehungen, das Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA sowie ein Friedensregime anstreben. Auch die Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft für die Verwirklichung der Ideen der Regierung für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel wird angestrebt.Das Ressort teilte außerdem die Absicht mit, vor der US-Präsidentschaftswahl im November Netzwerke mit der Demokratischen und der Republikanischen Partei aufzubauen und das Verständnis für die Außen- und Sicherheitspolitik Südkoreas zu fördern.Das Ministerium will sich auch bemühen, um die praktische Kooperation und die globale Partnerschaft mit den USA zu verstärken und ein neues Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten auf einem vernünftigen und fairen Niveau abzuschließen.Das Ressort will Diskussionen mit China fortsetzen, damit ein Südkorea-Besuch von Präsident Xi Jinping so bald wie möglich zustande kommt, sollte sich die Covid-19-Lage stabilisieren. Zudem will die Behörde Japan aktiv zur Zurücknahme seiner Exportrestriktionen gegenüber Südkorea auffordern und Gespräche für die Lösung der Frage der Zwangsarbeit zur Kolonialzeit fortsetzen.