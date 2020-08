Jeju gerät in Einflussbereich sehr kräftigen Taifuns

Photo : YONHAP News

Die Insel Jeju befindet sich seit dem Morgen im direkten Einflussbereich eines sehr kräftigen Taifuns.Laut dem Wetteramt KMA ziehe der Taifun mit Stand am Mittwochmorgen 260 Kilometer südwestlich von Jeju in Richtung Norden. Am Nachmittag werde er das Gewässer westlich der im Süden gelegenen Insel passieren.Anschließend soll der Wirbelsturm zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entlang der Westküste nordwärts ziehen und in der nordkoreanischen Hwanghae-Provinz auf Land treffen.Damit wird heute und morgen das gesamte Land von Taifun Bavi betroffen sein. Der achte Taifun dieser Saison gilt als besonders gefährlich. Er soll für heftige Niederschlägeund Windgeschwindigkeiten von 40 Meter pro Sekunde auf Jeju und an der Westküste sorgen.Auf Jeju wird mit bis zu 500 Millimeter Starkregen gerechnet, in den Jeolla-Provinzen und am Berg Jiri mit 100 bis 300 Millimetern. In anderen Regionen des Landes sollen 30 bis 150 Millimeter Regen niedergehen.