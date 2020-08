Wirtschaft Koreaner erhöhen dieses Jahr Ausgaben für Essens-Lieferservice am stärksten

Bei den Konsumausgaben der Südkoreaner im ersten Halbjahr haben die Ausgaben für Essens-Lieferdienste am stärksten zugenommen.



Dagegen schrumpften die Ausgaben in Dutyfreeläden und für Kinobesuche am kräftigsten.



Der Analysedienst WiseApp/WiseRetail veröffentlichte am Dienstag entsprechende Ergebnisse der Auswertung der Zahlungen von Verbrauchern in jeweiligen Geschäftsbranchen des Einzelhandels.



Die Zahlungen für Essens-Lieferdienste nahmen demnach um 74 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Den zweitstärksten Zuwachs verzeichneten Internetdienste wie Google und Netflix mit 30 Prozent.



Den größten Rückgang der Zahlungen verzeichneten Dutyfreeläden mit 74 Prozent. Kinos erlitten einen Verlust von 73 Prozent. In der Flug- und Reisebranche wurde ein Rückgang von jeweils 68 und 62 Prozent verbucht.