Templestay-Programme landesweit wegen Covid-19-Ausbreitung ausgesetzt

Photo : YONHAP News

Sämtliche Templestay-Programme an buddhistischen Tempeln in Südkorea sind angesichts der erneuten Ausbreitung von Covid-19 ausgesetzt worden.Der dafür zuständige Organisation, Kulturkorps des koreanischen Buddhismus, teilte am Dienstag mit, die Tempelaufenthalte an 137 Orten bis 6. September vorläufig einzustellen.Zuvor waren die Programme im ganzen Land Ende Februar ausgesetzt worden.Der Kulturkorps beschloss jüngst gemäß der Verschärfung der sozialen Distanzierung, die Templestay-Programme in Seoul, der Provinz Gyeonggi, Busan, Incheon und der Provinz Süd-Chungcheong bis 30. August zu stoppen. Angesichts der rapiden Corona-Ausbreitung im Land verlängerte die Organisation nun die Frist und erweiterte die Maßnahme auf weitere Regionen.