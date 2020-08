Nordkoreas Machthaber fordert Schutzmaßnahmen gegen Taifun Bavi

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Schutzmaßnahmen gegen den Taifun Bavi angeordnet.Kim habe am Dienstag eine Politbürositzung geleitet, bei der über Maßnahmen gegen eine Ausbreitung von Covid-19 und die Vorbeugung von Schäden durch den herannahenden Taifun gesprochen worden sei. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA heute.Taifun Bavi soll Nordkorea am heutigen Mittwoch und morgen direkt betreffen.Kim habe gründliche Maßnahmen angeordnet, um Schäden durch den Taifun vorzubeugen, insbesondere Ernteschäden. Die Arbeiter sollten umgehend Maßnahmen ergreifen.Auch seien Mängel im Krisenmanagement hinsichtlich der Einschleppung des Coronavirus ins Land erörtert worden.Kim habe in diesem Zusammenhang betont, dass die gesamte Partei und Gesellschaft sich daran beteiligen müssten, die Epidemie-Abwehr zu verbessern und einige Mängel zu beseitigen.