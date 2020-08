Musikvideo zu „Dynamite“ von BTS innerhalb der kürzsten Zeit 200 Millionen Mal angesehen

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat mit dem Musikvideo zu ihrem neuen Lied „Dynamite“ einen Weltrekord aufgestellt.Nach Angaben ihrer Agentur am Mittwoch wurde gegen 1 Uhr die 200-Millionen-Marke bei der Zahl der Klicks auf YouTube übertroffen.Das gelang vier Tage und zwölf Stunden nach der Veröffentlichung am 21. August. Damit wurde die Produktion unter den auf YouTube veröffentlichten Musikvideos innerhalb der kürzesten Zeit 200 Millionen Mal aufgerufen.Die bisherige Rekordhalterin war die koreanische Girlgroup Blackpink, die mit dem Musikvideo zu „How You Like That” innerhalb von sieben Tagen diese Schwelle durchbrochen hatte.BTS hatten zuvor mit „Dynamite“ den Rekord des meistaufgerufenen Musikvideos innerhalb von 24 Stunden aufgestellt. Das Musikvideo war an nur einem Tag 101,1 Millionen Mal aufgerufen worden.„Dynamite“ rangierte auf Platz zwei in den Global Top 50 Charts von Spotify vom 24. August.