Wirtschaft Chinesische Delegation für Investitionsförderung besucht Südkorea

Eine chinesische Delegation für die Investitionsförderung ist nach Südkorea gereist, um Investitionen anzulocken.



Diplomatischen Quellen in China zufolge reiste die 16-köpfige Delegation der Stadt Yancheng am Sonntag nach Südkorea und besuchte Großunternehmen wie Hyundai Motor. Zur Gruppe zählt der Sekretär des Parteiverbandes der Stadt.



Der Südkorea-Besuch der Abordnung sei zustande gekommen, während der Handel zwischen Südkorea und China infolge der von Peking verhängten Restriktionen gegen die südkoreanische Popkultur nicht frei sei. Das zeige Chinas Willen, aktiv Investitionen anzulocken, sagten die Quellen.



Letzte Woche hatte Yang Jiechi, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, Südkorea besucht und mit dem nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon über einen Südkorea-Besuch von Präsident Xi Jinping diskutiert. Der Besuch der chinesischen Investitionsdelegation in Südkorea danach stelle ein Signal für die Belebung des Wirtschaftsaustauschs zwischen beiden Ländern dar, so die Quellen.



Die chinesische Delegation kehrt mit einer Chartermaschine am Donnerstag nach China zurück. Wie verlautete, würden etwa 100 Koreaner einschließlich Unternehmern mitfliegen.