Regierung ordnet Rückkehr der Ärzte an den Arbeitsplatz an

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat den streikenden Ärzten in der Hauptstadtregion angeordnet, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren.Gesundheitsminister Park Neung-hoo teilte heute auf einer Pressekonferenz mit, dass er um 8 Uhr eine entsprechende Anordnung erteilt habe. Demnach müssen Fachärzte und Assistenzärzte in den Städten Seoul und Incheon sowie der Gyeonggi-Provinz die heute begonnene Arbeitsniederlegung beenden.Die Regierung wolle vor Ort kontrollieren, ob die Medizinerinnen und Mediziner der Aufforderung nachkommen. Zunächst werde in den Notaufnahmen und auf den Intensivstationen in der Hauptstadtregion überprüft, ob die Mediziner dort Dienst tun.Anschließend würden die Kontrollen auf Operationssäle und Kreißsäle in der Hauptstadtregion und die Notaufnahmen und Intensivstationen in anderen Provinzen ausgeweitet.Wer sich der Anweisung widersetze, dem drohe eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 30 Millionen Won oder 25.000 Dollar, sagte der Minister.