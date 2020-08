Nationales Südkorea meldet achten Monat in Folge natürlichen Bevölkerungsrückgang

Südkorea hat im Juni den achten Monat in Folge einen natürlichen Bevölkerungsrückgang gemeldet.



Damit nimmt die Besorgnis zu, dass dieses Jahr erstmals seit der Einführung der entsprechenden Statistiken ein natürlicher Bevölkerungsrückgang auf Jahresbasis verbucht würde.



Nach Angaben des Statistikamtes wurden im Juni 22.193 Neugeborene gemeldet, während es 23.651 Todesfälle gab. Die Zahl der Geburten sank um 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Zahl der Todesfälle um 2,7 Prozent anstieg.



Als dessen Folge ging die Bevölkerung um 1.458 Menschen zurück. Damit wurde seit dem vergangenen November den achten Monat in Folge ein Rückgang verzeichnet.



Die Zahl der Neugeborenen schrumpfte im ersten Halbjahr dieses Jahres um 9,9 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.



Laut einem Abteilungsleiter der Behörde sank die Zahl der Geburten den 55. Monat in Folge. Zudem sei der niedrigste Juni-Stand verbucht worden. Sollte der Trend anhalten, könnte es dieses Jahr erstmals zu einem natürlichen Bevölkerungsrückgang kommen.