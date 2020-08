Zahl der Corona-Neuinfektionen klettert wieder auf über 300

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals seit drei Tagen wieder mehr als 300 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Im Zusammenhang mit der Sarang Jeil Kirche in Seoul und der Massenkundgebung am Unabhängigkeitstag wurden weiterhin Infektionsfälle gemeldet. Auch außerhalb der Hauptstadtregion kam es zu neuen Clustern.Demnach überprüft die Regierung verschiedene Maßnahmen für eine bessere Eindämmung des Virus und schließt auch eine Anhebung der Regeln zur sozialen Distanzierung auf Stufe 3 nicht aus.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden mit Stand 0 Uhr innerhalb eines Tages 320 Neuinfektionen bestätigt. Bisher seien insgesamt 18.265 Infizierte im Land erfasst worden.Am Montag und Dienstag waren weniger als 300 Neuinfektionen gemeldet worden, nachdem an drei Tagen die 300er-Marke überschritten worden war. Die Zahl der neuen Fälle ist zudem den 13. Tag in Folge dreistellig.Von den neuen Fällen wurden 13 Infektionen aus dem Ausland eingeschleppt, während es sich bei 307 Fällen um lokale Infektionen handelt. 229 Fälle davon wurden in der Hauptstadt bekannt, 110 Fälle in Seoul, 92 in der Provinz Gyeonggi und 27 in Incheon.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um zwei auf 312 an.