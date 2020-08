Nationales Stadt Seoul will ausländischen Haushalten Corona-Hilfsgelder zahlen

Die Stadt Seoul will auch ausländischen Haushalten Hilfsgelder wegen Covid-19 gewähren.



Davon können ausländische Einwohner profitieren, die mit Stand vom 27. August für wenigstens 90 Tage seit der Ausländerregistrierung als wohnhaft in Seoul registriert sind und ein Visum besitzen, das Erwerbstätigkeiten und gewinnbringende Tätigkeiten ermöglicht. Zudem muss das Haushaltseinkommen 100 Prozent des mittleren Einkommens im Land unterschreiten.



Haushalte mit einem bis zwei Mitgliedern erhalten 300.000 Won (253 Dollar). Die Höhe der Zuschüsse steigt bei drei- und vierköpfigen Familien auf 400.000 Won (337 Dollar) und bei Haushalten mit wenigstens fünf Mitgliedern auf 500.000 Won (421 Dollar). Die einmalige Zahlung erfolgt in Form von Guthaben auf einer Prepaid-Karte.



Anträge hierfür können ab dem 31. August online (http://fds.seoul.go.kr) gestellt werden und ab dem 14. September bei den Ämtern vor Ort.