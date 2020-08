Politik Regierungslager will nächstes Jahr expansive Fiskalpolitik betreiben

Regierung und Regierungspartei wollen angesichts der Covid-19-Ausbreitung und der Möglichkeit einer lang anhaltenden Rezession den Haushaltsplan für das kommende Jahr expansiv gestalten.



Das teilten die Regierung und die Minjoo-Partei Koreas am Mittwoch nach einer Beratung über das Volumen und die Richtung des Haushaltsentwurfs für 2021 mit.



Der Chef des Politikkomitees der Partei, Cho Jeong-sik, sagte im Anschluss an die Sitzung vor der Presse, beide Seiten hätten den Ernst der zunehmenden Ungewissheiten im In- und Ausland infolge einer befürchteten lang anhaltenden globalen Rezession erkannt. Sie hätten die Ansicht geteilt, dass für eine Wirtschaftserholung und die Stabilisierung des Lebens der Bürger auch nächstes Jahr eine aktive expansive Fiskalpolitik betrieben werden müsste.



Nach seinen Angaben wird erwartet, dass im Haushaltsplan für nächstes Jahr deutlich größere Budgetmittel für die Durchführung von Projekten der koreanische Version des New Deal, die Konjunkturerholung und die Belebung der regionalen Wirtschaft sowie die Verstärkung der Netze für Beschäftigungssicherheit und die soziale Sicherheit vorgesehen sein werden. Auch im Zusammenhang mit Maßnahmen für junge Menschen sowie dem Schutz des Lebens und der Sicherheit der Bürger wird eine deutliche Budgetaufstockung erwartet.



Da Budgetmittel für eine kostenlose Bildung an Oberschulen gemäß dem Plan sichergestellt werden, wird die Maßnahme im kommenden Jahr für alle Oberschulklassen in allen Regionen gelten.