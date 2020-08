Taifun Bavi trifft in nordkoreanischer Hwanghae-Provinz auf Land

Photo : YONHAP News

Taifun Bavi ist am frühen Morgen in der nordkoreanischen Hwanghae-Provinz auf Land getroffen.Nach Angaben des südkoreanischen Wetteramtes KMA habe der achte Taifun der Saison die nordkoreanische Provinz gegen 5.30 Uhr erreicht. Der Taifun war zuvor über das Meer westlich der Halbinsel hinweggezogen.Obwohl der Taifun mittlerweile Nordkorea erreicht habe, bleibe es in den zentralen Regionen Südkoreas weiterhin sehr windig. Denn der kräftige Taifun habe sich noch nicht abgeschwächt.An der Westküste der zentralen Gebiete würden Windgeschwindigkeiten von 30 bis 40 Metern pro Sekunde erwartet. Der Taifun werde voraussichtlich am Donnerstag und Freitag in den meisten Gebieten des Landes für viel Regen sorgen.An der Südküste und am Berg Jiri sollen bis zu 200 Millimeter Regen niedergehen. Die Gyeongsang-Provinzen und die Jeju-Insel müssten mit 50 bis 150 Millimeter Niederschlag rechnen. In den zentralen Regionen und den Jeolla-Provinzen würden laut der Vorhersage 30 bis 80 Millimeter Regen erwartet.