Coronavirus sorgt für zeitweise Schließung des Parlaments

Photo : YONHAP News

Das neue Coronavirus hat am Donnerstag für eine zeitweise Schließung des Parlaments gesorgt.Grund war ein positiver Coronatest bei einem Fotojournalisten, der am Dienstag bei einer Vorstandssitzung der Regierungspartei anwesend war.Das Testergebnis kam am Mittwoch, unmittelbar darauf wurde am Abend die Schließung beschlossen.Alle Mitarbeiter im Hauptgebäude und Pressezentrum wurden nach Hause geschickt.Auch am Donnerstag bleibt das Gebäude geschlossen, da die betroffenen Gebäudetrakte desinfiziert werden müssen.Als Folge der vorübergehenden Schließung müssen mehrere für heute geplante Ausschusssitzungen verschoben oder abgesagt werden.