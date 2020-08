Taifun Bavi verursacht in südlichen Landesteilen beträchtlichen Schaden

Photo : YONHAP News

Taifun Bavi hat in Südkorea beträchtlichen Schaden verursacht.Besonders der Süden des Landes war schwer betroffen.Die Zentrale für Katastrophenschutz teilte mit, dass in Gokseong in der Süd-Jeolla-Provinz etwa 30 Menschen evakuiert werden mussten. Grund war die zunehmende Gefahr von Erdrutschen in der Region.Den Behörden wurden rund 100 Sturmschäden gemeldet. Unter anderem knickten zahlreiche Bäume und Strommasten um und Ampeln wurden umgerissen. Auch hatte der Sturm Fassadenelemente und Schilder herausgerissen.Wegen des Sturms waren 1.600 Haushalte auf Jeju und in der Süd-Chungcheong-Provinz zeitweise ohne Strom. Unterdessen werden bis auf 100 dieser Haushalte wieder alle mit Strom versorgt.In der südlichen Region mussten Flugzeuge am Boden und Fähren im Hafen bleiben.Etwa 440 Flüge an elf Flughäfen wurden seit Mittwoch gestrichen. Rund 160 Fähren, die auf 99 Routen verkehren, konnten nicht fahren.