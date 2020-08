USA warnen vor Nordkoreas Finanzhacking mittels Geldautomaten

Photo : Getty Images Bank

Die USA haben davor gewarnt, dass nordkoreanische Hacker Finanzhacking mittels Geldautomaten versuchen.Laut Reuters gaben vier US-Behörden, darunter die Bundesermittlungsbehörde FBI und das Cyberkommando, am Mittwoch (Ortszeit) eine gemeinsame Warnung aus. Seit Februar dieses Jahres habe Nordkorea wieder damit begonnen, Banken in mehreren Ländern ins Visier zu nehmen, um betrügerische internationale Geldtransfers und Geldautomatenauszahlungen in Gang zu setzen, hieß es darin.Die US-Behörden bezeichneten diese Hacking-Kampagne als „FASTcash 2.0: Nordkoreas BeagleBoyz, die Banken ausrauben“.„FASTCash“ ist die von der US-Regierung festgelegte Bezeichnung für die Methode nordkoreanischer Hackergruppen, Zahlungssysteme von Banken für den Einzelhandel mit einem Schadprogramm zu versehen und Bargeld von Geldautomaten zu stehlen.Die USA hatten bereits im Oktober 2018 mitgeteilt, einen Schadcode festgestellt zu haben, den Nordkorea für das Stehlen von Geld aus Geldautomaten nutze, und eine Warnung ausgegeben.