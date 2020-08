Stromnachfrage steigt auf höchsten Stand in diesem Sommer

Photo : YONHAP News

Die Stromnachfrage ist am Mittwoch infolge der Hitze auf den höchsten Stand in diesem Sommer gestiegen.Laut dem Industrieministerium und Korea Power Exchange erreichte die Stromnachfrage gestern um 15 Uhr 89,09 Millionen Kilowatt, den höchsten Stand in diesem Sommer.Taifun Bavi brachte heiße und nasse Luft vom Süden zur koreanischen Halbinsel, indem er nach Norden zog. Als dessen Folge nahm der Stromverbrauch ab dem Vormittag drastisch zu.Das Industrieministerium erwartete ursprünglich, dass im Zeitraum von Ende Juli bis zur zweiten Augustwoche der höchste Stand von 87,3 bis 90,8 Millionen Kilowatt erreicht würde. Als Folge der bisher längsten Regenzeit kam es jedoch erst zwei Wochen später dazu.Trotz der gestiegenen Nachfrage sei eine stabile Stromversorgung aufrechterhalten worden, teilte das Ministerium mit. In Spitzenzeiten hätten 97,95 Millionen Kilowatt Strom zur Verfügung gestanden, die Stromreserven hätten somit 8,86 Millionen Kilowatt betragen.