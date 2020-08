Nordkorea ruft erneut zur Selbstständigkeit auf

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erneut zur Selbstständigkeit aufgerufen und die Absicht deutlich gemacht, ausländische Hilfe abzulehnen.Die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ forderte am Donnerstag in einem Leitartikel auf der Titelseite, mit kostbaren Früchten selbstständiger Bemühungen den im Januar vorgesehenen achten Parteitag der herrschenden Arbeiterpartei zu begrüßen.Der schwache Wille und das Abhängigkeitsgefühl von anderen seien der größte Feind auf dem großen Marsch von heute. Die Realität von heute verlange, dass der Staat und das Volk die Fahne für Reichtum und Wohlstand mit eigener Kraft höher tragen. Das nordkoreanische Volk werde ausschließlich auf seine eigene Kraft vertrauen und gänzlich eigene Fähigkeiten und Mittel mobilisieren, um den achten Parteitag unter allen Umständen als eine Versammlung der Sieger ins Licht zu rücken, betonte die Zeitung.Machthaber Kim Jong-un hatte bei einer Sitzung des Politbüros am 13. August angeordnet, im Zuge der Wiederherstellung wegen Flutschäden keine Hilfe von außen anzunehmen. Begründet wurde dies mit der Eindämmung von Covid-19. Jedoch gingen Experten davon aus, dass Nordkorea damit den Willen für einen Durchbruch durch wirtschaftliche Selbstständigkeit noch deutlicher unterstrichen habe.