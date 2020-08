Antigene gegen Vogelgrippe in Kot von Wildvögeln in Seoul und Gyeonggi gefunden

Photo : KBS

In Exkrementen von Wildvögeln in Seoul und der Provinz Gyeonggi sind Antigene gegen die Vogelgrippe gefunden worden.Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Die Ausscheidungen seien am Fluss Yangjaecheon im Süden der Hauptstadt und am Fluss Gyeongancheon in Yongin entnommen worden.In Seoul wurden Antigene gegen die gering pathogene Vogelgrippe H7N9 gefunden, während in Yongin solche gegen den Subtyp H7N7 festgestellt wurden. Das Ministerium traf in den Regionen dringende Maßnahmen zur Eindämmung.Zuletzt waren am 18. März bei Wildvögeln an einem Fluss in Gangneung Antigene gegen den schwach pathogenen Subtyp H5N3 gefunden worden.Ein Ministeriumsbeamter warnte, dass dieses Jahr in Europa die Zahl der Fälle von hochpathogener Vogelgrippe rapide zunahm und auch in Südkorea schwach pathogene Viren entdeckt worden seien. Er rief die Viehzüchter zu stärkeren Schutzmaßnahmen auf.