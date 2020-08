Zahl der Corona-Neuinfektionen kletterte auf über 400

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in Südkorea hat erstmals seit fast sechs Monaten die 400er-Marke übertroffen.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Mittwoch 441 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der bisher erfassten Infizierten im Land sei auf 18.706 gestiegen.Von den neuen Fällen waren 434 lokale Infektionen, während es sieben eingeschleppte Fälle gab.Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hatte zuletzt im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang März über 400 gelegen, als die erste große Welle infolge von Clustern im Zusammenhang mit der Shincheonji-Kirche Jesu in Daegu den Höhepunkt erreicht hatte.