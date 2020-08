Koreanische Forscher verwirklichen künstliches Nervennetz mittels DNA Computing

Photo : YONHAP News

Einem von der Samsung Group unterstützen koreanischen Forscherteam ist es gelungen, weltweit erstmals ein künstliches Nervennetz aus Nanopartikeln mittels einer DNA Computing-Architektur zu verwirklichen.Die entsprechenden Forschungsergebnisse des Teams um Chemie-Professor Nam Jwa-min an der Seoul Nationaluniversität wurden am Mittwoch (Uhrzeit USA) in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift „Science Advances“ veröffentlicht.Die Studie des Teams wurde im Dezember 2015 zu einer Aufgabe von Samsungs Programm für die Finanzierung und Förderung von Zukunftstechnologie gewählt. Darin werden Nanotechnologie, Biotechnologie und Informationstechnologie zusammengeführt.Nam sagte, es sei ein Weg gebahnt worden, um auf DNA Computing-Architektur basierende Nanopartikel aktiv nutzen und verschiedene Funktionen von Nanopartikeln für Biosensoren oder Molekular- und Nano-Roboter mit künstlicher Intelligenz anwenden zu können.