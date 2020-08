Taiwan und Singapur verschärfen Quarantäne-Regeln für Einreisende aus Südkorea

Photo : YONHAP News

Angesichts der erneuten Ausbreitung von Covid-19 haben Taiwan und Singapur ihre Quarantäne-Regeln für Einreisende aus Südkorea verschärft.Laut der südkoreanischen Vertretung in Taipei und lokalen Medien strichen Taiwans Gesundheitsbehörden am Mittwoch Südkorea aus der Liste der Covid-19-Risikoländer der mittleren Gruppe. Geschäftsreisenden aus den Ländern auf dieser Liste wird nach der Einreise in Taiwan eine kürzere Selbstquarantäne erlaubt.Der taiwanesische Gesundheitsminister Chen Shih-chung begründete die Entscheidung mit der zunehmenden Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea. Deshalb sollen sich Besucher aus Südkorea unbedingt in eine 14-tägige Selbstquarantäne begeben.Taiwan hatte beschlossen, ab Ende Juni Geschäftsleuten aus elf Ländern/Gebieten mit geringem Covid-19-Risiko wie Australien und vier Ländern mit mittlerem Risiko, darunter Südkorea, die Einreise zu erlauben. Geschäftsreisende aus diesen Staaten könnten eine Verkürzung der 14-tägigen Selbstquaratäne beantragen, wenn sie kürzer als drei Monate in Taiwan bleiben würden, hieß es.Singapur beschloss unterdessen, dass Einreisende aus Südkorea ab dem 29. August in einer von der Regierung bestimmten Einrichtung unter Quarantäne stehen sollen, statt zu Hause oder an ihrem Wohnort wie bisher.Das dortige Gesundheitsministerium verwies darauf, dass Südkoreas Behörden vor einem landesweiten Covid-19-Ausbruch gewarnt hatten.Das südkoreanische Außenministerium meint, dass die Verschärfung der Quarantäne-Regeln für Einreisende aus Südkorea kein allgemeiner Trend, sondern auf einige Länder begrenzt sei. Die Einreisebeschränkungen für Südkorea wurden verglichen mit Anfang des Jahres deutlich gelockert. Noch im Mai galt in 153 Ländern ein Einreiseverbot für Südkorea, die Zahl sank inzwischen auf 92.