Kospi-Börse schließt im Minus

Photo : YONHAP News

In Südkorea hat die Kospi-Börse im Minus geschlossen.Der Hauptindex verlor 1,05 Prozent auf 2.344,45 Zähler.Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen lastete auf der Stimmung der Anleger. In Südkorea wurden heute 441 neue Fälle gemeldet, so viele wie inmitten der ersten Welle am 7. März nicht mehr.Der Markt scheine heute von den Corona-Fällen und Spekulationen über strengere Schutzmaßnahmen beeinflusst gewesen zu sein, sagte Analyst Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.