Krankenversicherungsbeitrag steigt nächstes Jahr um knapp drei Prozent

Photo : YONHAP News

Der Krankenversicherungsbeitrag wird im kommenden Jahr um 2,89 Prozent steigen.Das beschloss das dem Gesundheitsministerium unterstellte Beratungskomitee für Gesundheitspolitik am Donnerstag.Die Abgaben für Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber ebenfalls in die Krankenversicherung einzahlt, werden im Schnitt rund 123.000 Won oder 104 Dollar monatlich steigen.Versicherte, die nicht bei einem Unternehmen angestellt sind, müssen kommendes Jahr monatlich im Schnitt etwa 97.000 Won oder 82 Dollar einzahlen.Die Krankenversicherungsbeiträge erhöhten sich in den vergangenen drei Jahren jährlich zwischen zwei und drei Prozent.