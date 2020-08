Nordkoreas Machthaber besucht von Taifun getroffene Süd-Hwanghae-Provinz

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut einem Zeitungsbericht die vom Taifun Bavi hart getroffene Provinz Süd-Hwanghae besucht.Kim habe sich von einem Parteifunktionär über das Ausmaß der Schäden berichten lassen, schrieb die nordkoreanische Zeitung "Rodong Sinmun" in ihrer Freitagsausgabe.Ein Datum des Besuch wurde in dem Bericht zwar nicht genannt, doch erfolgte dieser vermutlich am Donnerstagnachmittag. Der Taifun hatte Nordkorea am Donnerstagmorgen erreicht.Der Machthaber wurde mit den Worten zitiert, dass er wegen des Taifuns sehr besorgt gewesen sei. Glücklicherweise sei der Schaden geringer als erwartet ausgefallen. Dies sei dank der zügigen Umsetzung von Schutzmaßnahmen möglich gewesen, die von der Partei angeordnet worden seien.Die Zeitung hob hervor, dass Kim größte Anstrengungen gefordert hatte, um im Taifun-Gebiet Ackerschäden und Ernteausfällen vorzubeugen.