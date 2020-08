„Dynamite“ von BTS wird offenbar auf Platz eins in Billboards Hot 100 einsteigen

Photo : YONHAP News

Die neue Single von BTS „Dynamite“ wird offenbar auf Platz eins der Singlecharts Billboard Hot 100 einsteigen.Die US-Zeitschrift „Forbes“ schrieb am Donnerstag (Ortszeit), dass „Dynamite“ voraussichtlich nächste Woche als Neueinsteiger an der Spitze liegen werde. Sie stützt sich dabei auf verschiedene Chart-Daten der Musikindustrie.Die Billboard Hot 100 zählen zu den wichtigsten Hitlisten, die das US-Magazin „Billboard“ veröffentlicht. Sollte die Prognose wahr werden, würde dies erstmals südkoreanischen Interpreten gelingen.Die bisher beste Platzierung eines koreanischen Interpreten in den Billboard Hot 100 hatte Psy im Jahr 2012 mit seinem Welthit „Gangnam Style“ erreicht. Das Lied lag sieben Wochen in Folge an zweiter Stelle.BTS konnten zwar in den Album-Charts Billboard 200 viermal auf Platz eins landen. Ihr bisher bestes Ergebnis in den Billboard Hot 100 ist Platz vier.