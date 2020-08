Samsung Electronics führt wegen Pandemie Heimarbeit ein

Photo : YONHAP News

Angesichts der starken Ausbreitung von Covid-19 will Samsung Electronics die Heimarbeit probeweise einführen.Die Entscheidung wurde gefällt, während immer mehr Unternehmen unabhängig von der Branche Mitarbeiter in Heimarbeit schicken.Ein Vertreter des Elektronikkonzerns teilte am Donnerstag die Entscheidung mit, dass Mitarbeiter bei Interesse im September einen Monat lang probeweise im Homeoffice arbeiten würden. Nach der Überprüfung nötiger Ergänzungen werde darüber entscheiden, ob die Maßnahme weiter Bestand haben werde.Die Arbeit im Homeoffice wird für Mitarbeiter in den Sparten Unterhaltungselektronik und IT/Mobil zugelassen und auf Tätigkeiten wie Design, Marketing und Entwicklung begrenzt sein, bei denen die Heimarbeit möglich ist.Die Sparte Device Solution, die für das Halbleitergeschäft zuständig ist, wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Testlaufs über die Einführung der Heimarbeit entscheiden.Im Falle der SK Group schickten SK Innovation, SK Telecom und SK E&S bereits Mitte August alle Mitarbeiter in Heimarbeit.Die LG Group führte am 16. August die Heimarbeit unter anderem für schwangere Mitarbeiterinnen ein. Bei LG Chem und LG Display arbeiten Mitarbeiter im Wechsel von Zuhause aus.