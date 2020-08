Fußball-Trainer Park Hang-seo in Vietnam mit Orden ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Park Hang-seo, der südkoreanische Cheftrainer der vietnamesischen Fußballnationalmannschaft, ist in Vietnam mit einem Orden ausgezeichnet worden.Bei einer Zeremonie am Hauptquartier des vietnamesischen Fußballverbandes in Hanoi am Donnerstag verlieh die vietnamesische Regierung Park den Orden der Arbeit der zweiten Klasse.Die Auszeichnung erfolgte, nachdem die vietnamesische Nationalelf bei den Südostasienspielen (SEA) im letzten Dezember auf den Philippinen erstmals die Goldmedaille gewonnen hatte.Park ist der erste Ausländer in der vietnamesischen Fußballszene, der den Orden der Arbeit der zweiten Klasse erhielt.