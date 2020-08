Regierung verlängert soziale Distanzierung der Stufe 2 in Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung der Stufe 2 in der Hauptstadtregion um eine Woche zu verlängern.Ursprünglich war geplant, dass die Regeln bis 30. August gelten.Die Regierung will trotz Forderungen nach einer Anhebung auf Stufe 3 offenbar zunächst die Entwicklungen aufmerksam beobachten, weil die Ausrufung der Stufe 3 einen wirtschaftlichen Schock bedeuten könnte.Es wird erwartet, dass auch in anderen Regionen zunächst an Stufe 2 festgehalten wird.Ministerpräsident Chung Sye-kyun sagte heute bei einer Regierungssitzung zu Covid-19, dass die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in der Hauptstadtregion den zehnten Tag in Folge über 200 gelegen habe, obwohl dort seit zwei Wochen die soziale Distanzierung der Stufe 2 gelte. Einige schlügen die Verschärfung der Regeln auf Stufe 3 vor. Jedoch sei die soziale Distanzierung der Stufe 3 die letzte Karte, die man ziehen könne, berücksichtige man deren wirtschaftliche und soziale Auswirkungen.Chung teilte mit, dass die Regierung die soziale Distanzierung der Stufe 2 um eine Woche verlängern, gleichzeitig aber noch drastischere Schutzmaßnahmen zusätzlich ergreifen wolle. Es werde über die Beschränkung der Betriebsmethoden und Öffnungszeiten von im Alltagsleben häufig besuchten Läden wie Restaurants und Cafés diskutiert, hieß es. Der Premier bat die Bürger um ihre aktive Kooperation.