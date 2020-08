Südkorea und USA beenden heute gemeinsames Militärmanöver

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA beenden heute ihr gemeinsames Sommermanöver.Die Stabsrahmenübung hatte am 18. August begonnen. Sie hatte um zwei Tage verschoben werden müssen, da es unter den vorgesehenen Teilnehmern einen Corona-Infektionsfall gegeben hatte.Ziel der Übung war es, den Stand der Vorbereitungen in Südkorea auf die Übernahme der vollen Befehlsgewalt zu überprüfen. Angestrebt wird, dass Südkorea nicht nur in Friedenszeiten, sondern auch im Kriegsfall den Oberbefehl über seine Truppen hat.Jedoch konnte ein zentraler Bestandteil dieser Überprüfung, der Test der vollen Operationsfähigkeit (FOC), nicht wie geplant durchgeführt werden. Der Grund ist, dass die für den Test benötigten US-Soldaten wegen coronabedingter Einschränkungen nicht nach Südkorea kommen konnten.Südkoreas Streitkräfte wollen den FOC-Test bei einem gemeinsamen Manöver im ersten Halbjahr des kommenden Jahres nachholen.