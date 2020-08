Durchschnittspreis großer Apartmentwohnungen in Seoul übertrifft zwei Milliarden Won

Photo : YONHAP News

Der Durchschnittspreis großer Apartmentwohnungen in Seoul hat die Marke von zwei Milliarden Won (1,69 Millionen Dollar) übertroffen.Innerhalb von zwei Jahren kletterte der Preis um fast 300 Millionen Won (253.000 Dollar).Nach Angaben der KB Kookmin Bank kostet eine Apartmentwohnung in Seoul, die größer als 135 Quadratmeter ist, im Schnitt zwei Milliarden und 26,92 Millionen Won (1,71 Millionen Dollar) im August. Damit wurde erstmals die 20-Milliarden-Won-Marke durchbrochen. Das entspricht zudem dem höchsten Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Januar 2016.Verglichen mit dem Vorjahr kletterte der Preis um 9,2 Prozent (171,54 Millionen Won). Im Vergleich zu zwei Jahren zuvor wurde eine Teuerung um 16,7 Prozent (29,05 Millionen Won) verzeichnet.Zwischen dem Norden und Süden der Hauptstadt herrscht weiterhin eine große Differenz. In 14 Stadtbezirken nördlich des Flusses Han beträgt der Durchschnittspreis eine Milliarde und 512 Millionen Won. Damit wurde erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Won übertroffen. In elf Bezirken südlich des Han liegt der Durchschnitt bei zwei Milliarden und 189 Millionen Won.