Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen unter 400 gefallen

Die Zahl der täglichen bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist am Donnerstag unter 400 gefallen, nachdem sie am Vortag erstmals seit fast sechs Monaten diese Schwelle übertroffen hatte.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden mit Stand 0 Uhr am Freitag 371 neue Fälle innerhalb eines Tages gemeldet. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Infizierten im Land belaufe sich nun auf 19.077.Damit wurde den 15. Tag in Folge eine dreistellige Zahl der Neuinfektionen gemeldet. Während dieses Zeitraums wurden insgesamt 4.307 Neuinfektionen bestätigt.Die Zahl der täglichen Infektionen war am Vortag auf 441 geklettert, den höchsten Stand seit Anfang März, als die erste Corona-Welle wegen Clustern im Zusammenhang mit der Sekte Shincheonji das Land erfasst hatte.Bei zwölf neuen Fällen handelt es sich um eingeschleppte Infektionen, während es 359 lokale Infektionen gab. 284 lokale Infektionen wurden in der Hauptstadtregion gemeldet, davon 145 in Seoul, 112 in der Provinz Gyeonggi und 27 in Incheon. In allen 17 Provinzen und provinzfreien Städten des Landes wurden Infektionsfälle gemeldet.Obwohl die Zahl unter 400 sank, kommt es weiter zu Cluster-Infektionen im Zusammenhang mit der Sarang Jeil Kirche in Seoul und einer Kundgebung am Unabhängigkeitstag in der Stadmitte Seouls. Mit Stand 12 Uhr am Donnerstag wurden 959 Infizierte im Zusammenhang mit der Kirche erfasst, während die Kundgebung landesweit zu mindestens 273 Infektionsfällen führte.Die Zahl der bisher bestätigten Infizierten in Seoul und der Umgebung erreichte inzwischen 7.200 und übertraf damit die Zahl der Stadt Daegu um 193, die im Frühjahr im Zentrum der Masseninfektion unter Shincheonji-Mitgliedern gestanden hatte.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um drei auf 316 an.