Regierung weitet Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit auf Nachwuchsärzte im ganzen Land aus

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat ihre Anordnung zur Rückkehr an den Arbeitsplatz gegenüber streikenden Ärzten im Praktikum und Assistenzärzten auf alle Landesteile ausgeweitet.Die Anordnung wurde am Mittwoch zunächst Nachwuchsärzten in der Hauptstadtregion erteilt, die aus Protest gegen Reformpläne der Regierung, darunter die Einrichtung von mehr Studienplätzen im Fach Medizin, letzte Woche in einen Streik traten.Das Gesundheitsministerium, das Justizministerium und die Nationale Polizeibehörde teilten am Freitag vor der Presse mit, dass die Anordnung mit Wirkung ab 10 Uhr auf das ganze Land ausgeweitet werde.Die Regierung wolle landesweit 30 Krankenhäuser, wo die Facharztausbildung erfolgt, vor Ort kontrollieren, um festzustellen, ob dort Assistenzärzte arbeiten. Sie wolle einzelne Anordnungen zur Rückkehr zur Arbeit erteilen und feststellen, ob diese befolgt würden, hieß es weiter.Die Regierung will zudem zehn Personen in der Hauptstadtregion anzeigen, weil sie der Aufforderung zur Rückkehr an den Arbeitsplatz nicht nachgekommen waren.Die Regierung begründete ihre Maßnahme mit der Einschätzung, dass angesichts einer drohenden landesweiten Corona-Welle der Medizinerstreik eine direkte Gefahr für das Leben und die Sicherheit von Patienten bedeuten könnte.