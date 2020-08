Dänen befürworten Regierungsreaktion auf Covid-19 am stärksten - Südkorea an sechster Stelle

Photo : YONHAP News

Die Dänen befürworten die Reaktion ihrer Regierung auf Covid-19 am stärksten unter 14 führenden Nationen der Welt.Das ergab eine Umfrage, die das Pew Research Center, ein US-amerikanisches Meinungsforschungsinstitut, durchführte. Vom 10. Juni bis 3. August wurden 14.276 Erwachsene in 14 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien telefonisch befragt. In Asien waren Südkorea und Japan in die Bewertung einbezogen worden.Laut dem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Ergebnis erklärten im Schnitt 73 Prozent der Befragten, dass ihr Land gute Arbeit im Kampf gegen Covid-19 geleistet habe.Dänemark landete auf Platz eins. 95 Prozent der dortigen Befragten antworteten, dass ihre Regierung gut reagiert habe. Dahinter folgten Australien mit 94 Prozent, Kanada und Deutschland jeweils mit 88 Prozent und die Niederlande mit 87 Prozent. Im Falle von Südkorea wurden 86 Prozent erreicht, gefolgt von Italien mit 74 Prozent und Schweden mit 71 Prozent. Japan kam auf 55 Prozent.Das Schlusslicht bildete Großbritannien mit 46 Prozent, gefolgt von den USA mit 47 Prozent.