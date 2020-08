Hauptstadtregion erreicht erstmals 50 Prozent Anteil an Gesamtbevölkerung Südkoreas

Photo : YONHAP News

Die Hauptstadtregion hat letztes Jahr erstmals einen Anteil von 50 Prozent an der Gesamtbevölkerung Südkoreas erreicht.Das ergaben die Ergebnisse der Volkszählung 2019, die das Statistikamt am Freitag veröffentlichte. Mit Stand vom 1. November letzten Jahres beträgt die Gesamtbevölkerung des Landes 51,78 Millionen. Das sind 150.000 Personen oder 0,3 Prozent mehr als im Jahr 2018.25,95 Millionen Einwohner sind männlich, während 25,83 Millionen weiblich sind. Die Zahl beider Geschlechter nahm jeweils um 70.000 verglichen mit dem Vorjahr zu.25,89 Millionen Menschen, damit 50 Prozent aller Einwohner, leben in Seoul und Umgebung. Die dortige Einwohnerzahl legte um 179.000 verglichen mit 2018 zu.Unterdessen beschleunigte sich die Alterung der Bevölkerung. 7,75 Millionen Einwohner sind 65 Jahre oder älter, ihr Anteil erreicht 15,5 Prozent.