Präsident Moon regt zu Sicherstellung von Betten für Covid-19-Patienten an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat heute das National Medical Center in Seoul besucht und zur Sicherstellung von Krankenhausbetten für Covid-19-Patienten angeregt.Der Besuch sei erfolgt, damit angesichts der Besorgnis über eine Bettenknappheit in der Hauptstadtregion infolge der erneuten Seuchenausbreitung Präsident Moon persönlich eine zügige Reaktion der Regierung betone, teilte das Präsidialamt mit.Laut Regierungsdaten sind mit Stand vom 26. August lediglich 19 Intensivbetten in der Hauptstadtregion frei, davon elf in Seoul, fünf in der Provinz Gyeonggi und drei in Incheon.Moon wurde im National Medical Center über Maßnahmen zur Sicherstellung von Krankenhausbetten und zum Ausbau von Behandlungszentren für leicht Erkrankte berichtet. Im Anschluss folgte ein Meinungsaustausch über Unterstützungsmaßnahmen der Regierung.Anschließend suchte der Staatschef ein Team für eine Covid-19-Reaktion vor Ort in der Hauptstadtregion auf und ermutigte die von lokalen Verwaltungen entsandten Mitarbeiter.