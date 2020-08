Ministerpräsident kritisiert Entscheidung der Nachwuchsärzte für Streikfortsetzung

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat die Entscheidung der Nachwuchsärzte kritisiert, ihren Streik unbefristet fortsetzen zu wollen.Die Regierung habe damit keine andere Wahl, als darauf gemäß Recht und Prinzipien zu reagieren, sagte der Premier am Sonntag.Auf einer Sitzung zur Corona-Lage äußerte Chung tiefes Bedauern über die Entscheidung der Assistentärzte. Sie würden die Leiden der Patienten ignorieren.Er habe der Vereinigung der Nachwuchsmediziner KIRA dringend geraten, die Arbeitsniederlegung zu beenden und wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.Unterdessen rief auch der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Son Young-rae, die streikenden Medizinerinnen und Mediziner zur Rückkehr an den Arbeitsplatz auf. Eine Handlung, die von den Patienten Opfer fordere, sei ungerecht, betonte er.Die Vereinigung der Nachwuchsärzte hatte wenige Stunden zuvor am Sonntag für eine Fortsetzung des Streiks gestimmt. Sie fordern die Rücknahme von Reformplänen der Regierung, nach denen mehr Ärzte ausgebildet werden sollen.