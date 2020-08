Lee Nak-yon ist neuer Vorsitzender der Regierungspartei

Photo : YONHAP News

Der Abgeordnete Lee Nak-yon ist zum neuen Vorsitzenden der regierenden Minjoo-Partei Koreas gewählt worden.Der ehemalige Ministerpräsident gewann auf dem online abgehaltenen Parteitag am Samstag 60.77 Prozent der Stimmen. Es war ein klarer Sieg mit einem Vorsprung von 40 Prozentpunkten vor dem Zweitplatzierten.Lee teilte in seiner Rede die Entschlossenheit mit, im "Corona-Krieg" zu siegen. Er kündigte an, zum Erntedankfest Chuseok Maßnahmen vorzulegen, um die Bürger bei ihrer Lebensführung zu unterstützen. Er versprach außerdem Diskussionen über Corona-Gelder für die Bürger.Lee versprach, auch eine Politik der Integration für die Überwindung der nationalen Krise zu betreiben. Er stellte die Idee einer Ko-Governance vor, so dass auf der Grundlage von Prinzipien der Opposition Zugeständnisse gemacht werden könnten.Die Partei für Zukunft und Integration gratulierte Lee zur Wahl und rief ihn zu einer aufrichtigen Ko-Governance auf.Lee wird mit dem Besuch des Nationalfriedhofs in Seoul am Montag seine offiziellen Aktivitäten als Vorsitzender starten.