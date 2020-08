Nächster Taifun nähert sich Korea

Photo : KBS News

Ein weiterer Taifun nähert sich der koreanischen Halbinsel.Maysak, der neunte Taifun in diesem Jahr, zieht von Gewässern östlich der Philippinen nach Norden.Es wird erwartet, dass der Taifun am Mittwochnachmittag die Umgebung der südlichen Insel Jeju erreicht und am frühen Donnerstagmorgen auf die Südküste Südkoreas trifft. Dann wird er das Binnenland der südöstlichen Region Yeongnam passieren, um anschließend in Richtung Ostmeer weiterzuziehen.Maysak entwickelte sich zu einem kräftigen Taifun und legt in seiner Stärke zu. Maysak wird kräftiger als der Taifun Bavi sein, der vor kurzem Korea heimgesucht hatte.Die Insel Jeju und die Region Süd-Jeolla werden ab Dienstagnachmittag mittelbar von dem Taifun betroffen sein. Ab Mittwoch wird das gesamte Land langsam in dessen Einflussbereich geraten. An der Südküste des Landes, im Binnenland der Provinz Süd-Gyeongsang sowie an der Ostküste wird mit besonders starken Regenfällen und Sturm gerechnet. Es wird außerdem befürchtet, dass der Wirbelsturm dort großen Schaden anrichten wird.