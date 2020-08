Vier Maskenverweigerer bei Kontrolle U-Bahn mit Bußgeld belegt

Photo : KBS News

Die Stadt Seoul hat erstmals im Land Fahrgästen ein Bußgeld auferlegt, die der Anordnung zum Tragen von Masken in der U-Bahn nicht nachkamen.Vier Menschen, die bei Kontrollen vom Ende Juli bis August ertappt wurden, wurde mitgeteilt, dass sie jeweils 250.000 Won (211 Dollar) Strafgeld zahlen sollen.Seit Mai gilt landesweit eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist jedoch das erste Mal, dass wegen der Nichtbefolgung der Vorschrift in der U-Bahn ein Bußgeld auferlegt wurde.Auch drei Fahrgäste der Hochgeschwindigkeitsbahn müssen ein Bußgeld zahlen, weil sie die Anweisung zum Tragen von Masken ignoriert hatten.