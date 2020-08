Südkoreas Kandidatin für WTO-Vorsitz reist für Wahlkampagne nach Genf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee, die für den Posten des Generaldirektors der Welthandelsorganisation (WTO) kandidiert, reist am Montag nach Genf.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie wird Yoo dort eine Wahlkampagne durchführen, bevor vom 7. bis 16. September die erste Runde des Auswahlverfahrens stattfinden wird.Im Beratungsverfahren zur Wahl des WTO-Generaldirektors scheidet in den jeweiligen Runden eine bestimmte Zahl der Kandidaten aus. Zum Schluss wird der einzig verbliebene Kandidat im Konsens gewählt.Insgesamt acht Personen einschließlich Yoo konkurrieren um das Amt.In der ersten Runde nennen die Botschafter der 164 Mitgliedsländer vor den Vorsitzenden des Allgemeinen Rats, des Streitschlichtungsgremiums (DSB) und des Gremiums für die Überprüfung der Handelspolitik (TPRB) im Geheimen bis zu vier Kandidaten, die sie bevorzugen. Drei Kandidaten auf den hinteren Plätzen scheiden aus dem Rennen aus.In der zweiten Runde werden drei von den fünf verbleibenden Kandidaten ausscheiden. In der dritten Runde wird eine Stichwahl stattfinden. Bis dahin wird es voraussichtlich zwei Monate dauern. Der abschließende Termin wird durch Diskussionen unter den Mitgliedern festgelegt.