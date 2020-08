Musikvideo zum neuen Lied von Blackpink binnen 41 Stunden 100 Millionen Mal angeklickt

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zum neuen Lied von Blackpink „Ice Cream“ ist innerhalb von 41 Stunden nach der Veröffentlichung auf YouTube 100 Millionen Mal angeklickt worden.Die Agentur der K-Pop-Gruppe teilte mit, dass das Musikvideo gegen 5.56 Uhr am Sonntag die Schwelle übertroffen habe, 40 Stunden und 56 Minuten nach der Veröffentlichung um 13 Uhr am Freitag.Damit wurde binnen kürzester Zeit hinter dem Musikvideo zu „How You Like That“ die 100-Millionen-Marke übertroffen. Der Rekordhalter erzielte das Ergebnis 32 Stunden nach der Veröffentlichung.„Ice Cream“ ist eine Kollaboration mit Popstar Selena Gomez und landete am Veröffentlichungstag auf Platz 1 in den Worldwide iTunes Song Charts. Der Song stieg in die Global Top 50 Charts der Musik-Streaming-Plattform Spotify auf Platz vier ein. In den entsprechenden Charts für die USA debütierte das Lied auf Platz fünf.Unterdessen verfügt die Girlgroup über die dritthöchste Abonnentenzahl auf YouTube unter den Interpreten. Die Zahl der Abonnenten ihres YouTube-Kanals erreichte laut ihrer Agentur am Freitagabend 45,6 Millionen, damit verdrängte sie Ed Sheeran von Platz drei.