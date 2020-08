BTS von MTV UK erneut zu heißestem Sommer-Superstar gekürt

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat das zweite Jahr in Folge den Titel des "heißesten Superstars" von MTV gewonnen.Das gab der britische Musikkanal MTV UK am Samstag (Ortszeit) in seinem Internetauftritt und sozialen Netzwerken bekannt.Die Boyband bekam in der Online-Abstimmung zur Wahl des „Hottest Summer Superstar 2020“ 33,2 Millionen Stimmen und landete an der Spitze. Die Girlgroup Blackpink landete mit 3,24 Millionen Stimmen auf Platz zwei.MTV veranstaltet die Online-Abstimmung seit 2013 in jedem Sommer. BTS hatten auch letztes Jahr bei der Abstimmung gesiegt.„Dynamite“, die erste englischsprachige Single von BTS, stieg unterdessen auf Platz drei in die britischen Official Charts ein, das ist ein neuer Rekord für die Gruppe.