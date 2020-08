Südkorea hält jährliches internationales Sicherheitstreffen virtuell ab

Photo : YONHAP News

Ein jährliches internationales Forum über Sicherheitsfragen in Südkorea findet dieses Jahr angesichts der Covid-19-Pandemie in Form eines Videoseminars statt.Das Verteidigungsministerium teilte mit, ein virtuelles Seminar des Seouler Verteidigungsdialogs (SDD) 2020 von Dienstag bis Donnerstag abzuhalten, um aktuelle Sicherheitsangelegenheiten in der Covid-19-Ära zu diskutieren.Der multilaterale Sicherheitsdialog auf Ebene von Vizeverteidigungsministern findet dieses Jahr zum neunten Mal statt. Der Dialog wurde vom südkoreanischen Verteidigungsministerium eingeführt, um den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und die Sicherheitskooperation in der asiatisch-pazifischen Region zu fördern.Ein Ministeriumsbeamter sagte, dass beim Dialog die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft für die Solidarität und Kooperation für die Bewältigung von Covid-19 bestätigt werden könnte. Man erwarte, dass der Dialog auch die Gelegenheit bieten werde, eine beständige Unterstützung der Weltgemeinschaft für die Friedensverankerung auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen.Der diesjährige Dialog findet unter dem Thema „Neue Sicherheitsherausforderungen: Überwindung durch Solidarität und Zusammenarbeit“ statt.