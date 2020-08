Südkorea meldet 248 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind auch am Sonntag weniger als 300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Nachdem die Zahl der Neuinfektionen am 26. August 441 erreicht hatte, fiel die Zahl hinter die 400er-Marke zurück und unterschritt am Samstag die Schwelle von 300. Dennoch kann noch nicht von einer verlangsamten Ausbreitung gesprochen werden, weil es weiterhin zu Infektionsketten kommt.Die Seuchenkontrollbehörden befürchten eine weitere Ausbreitung. Denn in der Hauptstadtregion auftretende Infektionsherde sorgten für Ansteckungsfälle an anderen Orten im Land. Zudem übertraf der Anteil der Patienten, bei denen der Übertragungsweg unklar ist, 20 Prozent.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden mit Stand von 0 Uhr 248 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt. Die Zahl der bisher erfassten Covid-19-Infizierten im Land belaufe sich auf 19.947.Damit wurden den zweiten Tag in Folge weniger als 300 neue Fälle gemeldet. Am Samstag waren 299 Fälle nachgewiesen worden.Es gab zehn eingeschleppte Fälle, während 238 Infektionen auf lokale Übertragungen zurückzuführen sind.183 lokale Fälle wurden in der Hauptstadtregion erfasst, davon 91 in Seoul, 79 in der Provinz Gyeonggi und 13 in Incheon.Ein weiterer Covid-19-Patient verstarb am Sonntag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt damit bei 324.