Politik Führende Oppositionspartei benennt sich um

Die führende Oppositionspartei will sich umbenennen.



Die Interimsführung der Partei für Zukunft und Integration habe sich am Montag für einen neuen Namen entschieden, der sich in etwa mit "Macht für das Volk" übersetzen lasse. Das sagte ein führendes Parteimitglied gegenüber der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.



Der Interimsvorsitzende Kim Chong-in und andere Mitglieder des Notkomitees hätten sich für den Namen unter Berücksichtigung der Tatsache entschieden, dass Volk unter den eingereichten Vorschlägen das am häufigsten genannte Schlagwort gewesen sei.



Die Partei will ihren neuen Namen am Mittwoch auf einer Sitzung ihres nationalen Komitees offiziell festlegen.