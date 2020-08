Politik Zwei südkoreanische Schiffsbesatzungsmitglieder vor Westafrika entführt

Zwei südkoreanische Besatzungsmitglieder eines Fischereischiffs sind in Gewässern vor Westafrika von Unbekannten entführt worden.



Beide Koreaner seien am Freitag um 8 Uhr (Ortszeit) in Gewässern 200 Kilometer südlich vom Hafen von Lome in Togo entführt worden, teilte das Außenministerium in Seoul mit.



Die beiden waren an Bord des unter ghanaischer Flagge fahrenden Schiffs „AP 703“. Eine bislang nicht identifizierte Gruppe habe das Schiff überfallen, beide Südkoreaner auf ein kleines Boot gezerrt und sei in Richtung Nigeria geflüchtet. Die verbleibenden 48 ghanaischen Besatzungsmitglieder befänden sich mit dem Schiff auf der Rückfahrt nach Ghana, hieß es.



Das Ministerium wolle an seiner Vertretung vor Ort sofort ein Krisenteam bilden und sich in enger Kooperation mit den zuständigen Institutionen in Südkorea und den Behörden in Ghana und Nigeria für die Befreiung der Entführten einsetzen, hieß es weiter.